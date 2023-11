Chi in questo momento è alla ricerca di uno smartphone capace di garantire prestazioni fotografiche superiori alla media quasi certamente ha preso in considerazione anche Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro.

I due smartphone del colosso di Mountain View, infatti, possono contare non soltanto su una dotazione tecnica di tutto rispetto ma anche su apposite funzionalità software esclusive, capaci di consentire agli utenti di divertirsi con la fotocamera.

Adobe fa un favore agli utenti della serie Google Pixel 8

Ebbene, il team di Adobe ha deciso di fare felici i possessori dei due nuovi smartphone di Google, aggiungendo il supporto RAW per le sue applicazioni di editing fotografico.

Per gli appassionati di fotografia catturare immagini in RAW rappresenta il modo migliore per assicurarsi di ottenere l’immagine finale con la qualità più elevata possibile (tale formato consente di raccogliere più dati in quell’immagine e, di conseguenza, permette di avere più margini di manovra nel momento in cui si va a “lavorarla” e ottimizzarla).

In pratica, aggiungendo il supporto RAW per la serie Google Pixel 8, Adobe ha reso la fotografia di fascia alta un po’ più accessibile per i possessori di questi smartphone che desiderano andare oltre ciò che offre l’app Google Foto in termini di editing.

Grazie all’introduzione del supporto RAW, Lightroom e Photoshop riconosceranno i file di questo tipo provenienti dai due nuovi smartphone di Google (in particolare, si tratta di file DNG) e ciò riguarderà la fotocamera frontale, il sensore posteriore principale e l’obiettivo grandangolare (sul modello Pro il supporto comprende anche il teleobiettivo, assente sulla versione “base”).

Per entrambi i device la versione minima del plug-in richiesta è la 16.0.1 e, pertanto, al fine di beneficiare del supporto RAW, è necessario accertarsi che i programmi di Adobe siano aggiornati.

Leggi anche: La recensione di Google Pixel 8: quello da prendere, il compatto senza rinunce