Geopop è un magazine online di divulgazione scientifica che racconta le scienze nella vita di tutti i giorni.

Il magazine mette a disposizione anche un’app che permette di accedere a contenuti sempre nuovi come video, articoli e approfondimenti su energia, grandi opere, fenomeni naturali, ingegneria, biologia, chimica, geopolitica, spazio e attualità.

L’app Geopop offre un’esperienza a livello del sito Web

L’app è caratterizzata da un’interfaccia che riprende quella del sito Web che offre la possibilità di navigare tra le varie categorie, filtrare le news per eventi e scoperte, cercare argomenti tramite uno strumento di ricerca e ricevere notifiche personalizzate sugli argomenti di interesse.

La missione di Geopop è far appassionare le persone di tutte le età al piacere di capire il “come funziona” e il “cosa c’è a monte” e far loro comprendere temi complessi e legati alle materie scientifiche con un linguaggio semplice e alla portata di tutti.

L’app Geopop è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, tuttavia è supportata da annunci pubblicitari. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

