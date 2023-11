L’app della NASA si rinnova e ora permette di accedere al suo servizio di streaming video NASA+ e alle ultime notizie dell’agenzia spaziale, inoltre offre esperienze interattive aggiornate, anche in realtà aumentata, avvisi di missione e migliaia di immagini e video dello spazio.

L’accesso illimitato a NASA+ offre una copertura live ufficiale e le serie di video on-demand originali senza nessun abbonamento richiesto, inoltre l’app permette di ricevere gli ultimi aggiornamenti su Artemis, sul telescopio spaziale James Webb e su altre entusiasmanti missioni spaziali.

L’app NASA diventa ancora più coinvolgente con la realtà aumentata, podcast, avvisi di missione e altro

L’applicazione permette di ascoltare i podcast della NASA con astronauti ed esperti che accompagnano l’utente nella scoperta dell’universo, in più permette di scoprire le ultime innovazioni nel campo dell’aeronautica e della tecnologia.

L’app offre anche l’opportunità di approfondire le recenti scoperte scientifiche della NASA sulla Terra, il Sistema Solare e l’Universo e di scoprire i rover e i razzi da vicino e in modo personale con la realtà aumentata, inoltre consente di impostare un avviso per sapere quando la Stazione Spaziale Internazionale sorvolerà la posizione dell’utente e molto altro.

La nuova app NASA è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e nemmeno pubblicità. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

