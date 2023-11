Sul Samsung Shop Online ha preso il via in questi giorni il Black November, che prevede una serie di iniziative promozionali pensate per l’acquisto di smartphone Android e altri prodotti della gamma Samsung. Sul sito sono arrivate in queste ore tante ulteriori offerte, alle quali si aggiungono quelle specifiche per il Single’s Day: queste ultime sono valide esclusivamente per la giornata di oggi, 11 novembre 2023: andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Al via le offerte Singles Day, disponibili solo per oggi sul Samsung Shop Online

Il Samsung Shop Online accoglie quest’oggi nuove offerte flash specifiche per festeggiare il Singles Day, una ricorrenza molto in voga soprattutto in Asia. Tra le occasioni migliori valide solo per oggi possiamo segnalarvi:

Anche su queste ultime resta attivo l’extra sconto del 5% proposto direttamente nel carrello eseguendo il login al Samsung Account (potete anche registrarvi al momento, se lo desiderate).

Le altre offerte Black November del Samsung Shop Online consentono di sfruttare uno sconto su diversi prodotti selezionati. In più, utilizzando il coupon esclusivo TUTTOANDROIDBF avrete accesso ad uno sconto fino al 40% su tutto il catalogo del Samsung Shop Online, che si aggiunge al già citato extra sconto del 5%, che viene integrato automaticamente a carrello effettuando l’acquisto con login al Samsung Account. Quest’ultimo è disponibile fino al 23 novembre 2023.

Sempre fino al 23 novembre ogni ordine di almeno 599 euro su prodotti in promozione dà diritto a un codice sconto da 200 euro da utilizzare dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024 inclusi per l’acquisto su Samsung Online Shop di prodotti a marchio Samsung appartenenti alle categorie Telefonia, TV & AV, Elettrodomestici ed Informatica, nell’ambito di una spesa a carrello di importo minimo pari a 799 euro.

Tra le offerte disponibili in questi giorni sul Samsung Shop Online con il nostro coupon TUTTOANDROIDBF (da digitare nel campo dedicato ai codici promozionali) vi segnaliamo ad esempio:

Le offerte valgono anche su altre categorie di prodotti, come elettrodomestici, smart TV, monitor e così via, con i quali potete ottenere fino al 40% extra di sconto con il coupon TUTTOANDROIDBF. In più si aggiunge un’altra interessante iniziativa: grazie a un nuovo concorso a premi valido dalle 00:00.01 del 3 alle 23:59:59 del 23 novembre 2023, potete provare a vincere un viaggio in Corea del Sud. Per partecipare all’estrazione dovete acquistare uno dei prodotti promozionati delle categorie Mobile, Elettrodomestici, TV e Monitor entro le suddette date e registrarlo su Samsung Members entro e non oltre l’8 gennaio 2024. L’estrazione finale si terrà il 31 gennaio 2024. Più precisamente, in palio ci sono tre voucher viaggio per due persone con destinazione Corea del Sud, della durata di dieci giorni con otto pernottamenti. Per consultare il regolamento completo, la lista dei prodotti Samsung aderenti (che include anche Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5) e attivare la promozione potete seguire questo link.

Per scoprire tutte le offerte attualmente attive sul Samsung Shop Online potete seguire il link qui in basso:

Scopri tutte le offerte del Samsung Shop Online

