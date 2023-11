Google TV è un hub di streaming disponibile a bordo di smart TV, box TV e Chromecast, ma anche su smartphone e tablet Android, dispositivi iOS e iPadOS con l’apposita applicazione installata.

Google ha recentemente confermato una riprogettazione per la schermata iniziale di Google TV che porterà icone circolari per tutte le app.

Google TV si prepara ad accogliere più app sulla schermata home

Google spiega che avere icone delle app più piccole e circolari permetterà al carosello delle app di ospitarne di più. Allo stato attuale Google TV può mostrare un massimo di 12 app prima di costringere gli utenti ad accedere al menu per vederle tutte.

Consapevole che questo cambiamento richiederà agli sviluppatori di modificare le proprie app, Google descrive in dettaglio alcune pratiche per fare in modo che le icone delle app vengano mostrate correttamente in questo nuovo formato circolare.

Rimpicciolire le icone consentirà agli utenti di vedere più app contemporaneamente, tuttavia le app di Google TV continueranno a mostrare i loro banner più grandi anche in altre parti dell’interfaccia utente, ad esempio nella pagina “App”.

Google afferma che la riprogettazione verrà implementata all’inizio del 2024, quindi potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

