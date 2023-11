Sempre più spesso ci capita di parlare di intelligenza artificiale e anche Fastweb ha deciso di seguire il trend del momento e lanciare una nuova funzionalità basata su tale tecnologia: stiamo parlando di FastwebAI.

Così come viene spiegato dallo stesso operatore sul sito ufficiale, FastwebAI è la sua soluzione basata sull’intelligenza artificiale sviluppata con l’obiettivo di aiutare gli utenti a scegliere tra le offerte della compagnia quella più adatta alle rispettive esigenze.

Cosa è in grado di offrire FastwebAI

In pratica, FastwebAI può essere considerato l’assistente virtuale di Fastweb, appositamente sviluppato per portare le potenzialità dell’intelligenza artificiale sul sito ufficiale dell’operatore e aiutare i suoi clienti a orientarsi tra le varie offerte a disposizione, fornendo loro il supporto di cui hanno bisogno.

Per questa sua novità Fastweb ha deciso di puntare su ChatGPT 3.5 Turbo, soluzione di OpenAI da tempo disponibile in italiano e che si è rivelata in grado di comunicare efficacemente con gli utenti.

FastwebAI sarà presente nella homepage del sito ufficiale dell’operatore, pronta a fornire risposte mirate a tutti i visitatori del sito che desiderano divenire nuovi clienti.

Forte di un’interfaccia intuitiva, FastwebAI si presenta come una classica chat, con un’esperienza d’uso simile a quella di ChatGPT. L’operatore precisa che questo strumento ha funzionalità esclusivamente informative e per sottoscrivere eventuali offerte ci sarà bisogno di utilizzare i canali tradizionali.

E se oggi tale soluzione viene sfruttata soltanto come chatbot per le offerte commerciali, nei prossimi mesi l’operatore telefonico ha in programma rendere più smart la sua piattaforma con un sistema AI capace di fornire un’assistenza clienti a 360°, rispondendo in modo esaustivo a qualsiasi tipo di richiesta senza limiti orari, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate mettere alla prova FastweAI, non dovete fare altro che andare sul sito dell’operatore seguendo questo link.

