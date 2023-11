Dual Wallpaper è un’applicazione che offre agli utenti Android la possibilità di personalizzare ancora di più il loro smartphone con due set separati di sfondi, uno per la modalità chiara e uno per la modalità scura, sia per la schermata di blocco del dispositivo sia per la schermata home.

Quando il tema del dispositivo Android cambia, l’app Dual Wallpaper cambia automaticamente lo sfondo con quello che l’utente ha selezionato, inoltre è anche possibile scegliere di cambiare gli sfondi anche in base all’ora.

Dual Wallpaper permette di automatizzare il cambio degli sfondi per la schermata home e quella di blocco

L’app permette di scegliere un’immagine, un colore o una sfumatura a gradiente per ogni sfondo chiaro o scuro, che verranno utilizzati come sfondi quando il tema del dispositivo cambia o viene raggiunta l’ora impostata.

Previous Next Fullscreen

Dual Wallpaper è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e nemmeno pubblicità, tuttavia è possibile contribuire a supportare il progetto con una donazione.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android, la classifica di Novembre 2023