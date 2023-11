Il team di WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che ha lo scopo di migliorare la sicurezza degli utenti della piattaforma attraverso un indirizzo email.

Nell’app WhatsApp beta per Android è comparsa una nuova sezione dove è possibile inserire un indirizzo email per associarlo al proprio account WhatsApp.

La nuova pagina per configurare l’indirizzo email è accessibile toccando la relativa voce presente nelle impostazioni di WhatsApp alla voce “Account”. Sembra che l’indirizzo email verrà utilizzato per aiutare gli utenti ad accedere al proprio account in determinate situazioni.

Questa funzionalità sarà facoltativa, ma probabilmente sarà consigliabile abilitarla per una maggiore sicurezza e per un eventuale recupero dell’account, tuttavia non sostituisce il metodo principale di accesso all’account, ossia tramite il proprio numero di telefono.

La possibilità di configurare un indirizzo email per il proprio account WhatsApp è al momento disponibile per alcuni tester che eseguono la versione 2.23.24.10 di WhatsApp beta per Android e nei prossimi verrà distribuita a un numero maggiore di utenti.

Come scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale beta tramite Google Play Store utilizzando questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link.

L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante. Con l’occasione vi invitiamo a seguire il nostro canale WhatsApp per rimanere informati.

