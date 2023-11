È normale che uno smartphone inizi a perdere valore dal momento del lancio e generalmente più alto è il prezzo e maggiore è la svalutazione.

Una recente analisi ha esaminato come si stanno deprezzando gli ultimi smartphone di punta di Apple e Google. Come di consueto gli iPhone si deprezzano a un ritmo più lento rispetto agli smartphone Android.

Google Pixel 8 si sta svalutando molto più rapidamente dell’iPhone 15

Secondo lo studio di SellCell, la serie iPhone 15 ha già perso il 28,8% del suo valore dal suo lancio avvenuto a fine settembre, quindi in media un modello di iPhone 15 vale 338 dollari in meno rispetto a circa un mese fa.

Se non altro l’iPhone 15 non perde valore così rapidamente come l’iPhone 14, che aveva perso il 33,1%, tuttavia non mantiene il suo valore come l’iPhone 13 che a un mese dal lancio si era svalutato solo del 18,7%.

La serie Google Pixel 8 ha perso addirittura il 63,7% del suo valore a dieci giorni dal suo lancio, quindi si sta deprezzando a un ritmo più che doppio rispetto a quello dell’iPhone 15.

Google Pixel 8 e iPhone 15 sono ottimi smartphone, tuttavia svalutazioni del genere rendono poco convenienti le permute, ma gli utenti cha hanno intenzione di tenerli per qualche anno non dovrebbero preoccuparsi di quanto rapidamente si deprezzano.

