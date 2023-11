Annunciata lo scorso 5 ottobre, la seconda iterazione del localizzatore bluetooth del colosso sudcoreano promette di semplificare il ritrovamento di oggetti, offre una maggiore durata della batteria ed è davvero irresistibile grazie a questa offerta di oggi, che sconta il prezzo di listino in modo considerevole.

I bundle di Samsung Galaxy SmartTag2 in offerta a un prezzo super

All’inizio del mese, Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo localizzatore bluetooth Galaxy SmartTag2, caratterizzato da un design rinnovato (più compatto e resistente, certificato IP67), nuove funzionalità smart legate alla sicurezza, nuove funzionalità per semplificare il ritrovamento di oggetti (come la nuova modalità smarrito) e una nuova modalità di risparmio energetico, chiamata Power Saving e pensata per estendere la durata della batteria.

Il dispositivo, disponibile nelle due colorazioni White e Black, viene venduto da Samsung sia singolarmente, a un prezzo di listino pari a 39,90 euro, che in bundle da quattro pezzi, proposto invece al prezzo di listino di 129,90 euro. Oggetto dell’offerta di oggi proposta da Samsung, tramite il suo e-shop, riguarda l’acquisto sia di un bundle da 2 che da 4 pezzi, entrambi fortemente scontati rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che potete portarvi a casa 2 Samsung Galaxy SmartTag2 al prezzo di 49,99 euro, anziché di 79,98 euro, e 4 Samsung Galaxy SmartTag2 al prezzo di 99 euro, al posto di 129 euro, con un risparmio di circa il 40%; ovviamente non ci sono limiti di pezzi e limitazioni sulle colorazioni, per cui potete scegliere sia quelli bianchi che neri. Potete acquistarli cliccando sul link qua sotto:

Acquista il bundle da 2 e 4 pezzi di Samsung Galaxy SmartTag2 in offerta

