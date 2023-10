Nelle scorse settimane i tablet della serie Samsung Galaxy Tab A9 (2023) hanno fatto il loro esordio sul mercato prima ancora dell’annuncio ufficiale, che è arrivato in queste ore.

Il colosso coreano, infatti, ha presentato la nuova generazione di tablet Android economici, dispositivi dedicati agli utenti alla ricerca di un modello che sia in grado di accompagnarli durante le normali attività della vita di tutti i giorni.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+

Disponibili in due dimensioni, i nuovi tablet di Samsung offrono agli utenti tutto ciò che serve per poter godere di una piacevole esperienza sia in ambito multimediale che lavorativo (incluso il supporto alla modalità DeX o all’esperienza senza interruzioni su più device).

Queste le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Tab A9:

display LCD da 8,7 pollici con refresh rate a 60 Hz

processore octa core

4 GB di RAM con 64 GB di memoria di archiviazione o 8 GB di RAM con 128 GB di memoria di archiviazione

supporto MicroSD

fotocamera posteriore da 8 megapixel

fotocamera frontale da 2 megapixel

connettività Bluetooth 5.3, WiFi 5 e 4G (opzionale)

Dolby Atmos

Samsung Knox

batteria da 5.100 mAh

Android 13

dimensioni: 124,7 x 211 x 8 mm

peso: 332 grammi (Wi-Fi) o 333 grammi (LTE)

Queste, invece, le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Tab A9+:

display LCD da 11 pollici con refresh rate a 90 Hz

processore octa core

4 GB di RAM con 64 GB di memoria di archiviazione o 8 GB di RAM con 128 GB di memoria di archiviazione

supporto MicroSD

fotocamera posteriore da 8 megapixel

fotocamera frontale da 5 megapixel

connettività Bluetooth 5.1, WiFi 5 e 5G (opzionale)

Dolby Atmos

Samsung Knox

batteria da 7.040 mAh

Android 13

dimensioni: 168,7 x 257,1 x 6,9 mm

peso: 480 grammi (Wi-Fi) o 491 grammi (5G)

Per entrambi i tablet il colosso coreano ha pensato a degli accessori ufficiali, come le custodie Book Cover e Book Cover Keyboard Slim.

Restiamo in attesa di informazioni dal produttore per quanto riguarda prezzi e disponibilità in Italia.