Il colosso cinese Xiaomi ha da poco annunciato in Cina una coperta idraulica intelligente, studiata con l’arrivo imminente dell’inverno e per offrire un sonno caldo e confortevole. La coperta è dotata di un nucleo ceramico da 400 W che può fornire rapidamente acqua calda in tutte le direzioni, e di una disposizione di tubi più densa nelle aree delle gambe e dei piedi per un maggiore calore nelle aree inferiori del corpo.

Xiaomi Smart Plumbing Blanket, questo il nome completo della coperta intelligente, è parte del marchio MIJIA, uno dei brand dell’ecosistema Xiaomi specializzato in gadget per case intelligenti, come sensori, telecamere e, in questo caso, una coperta smart.

La coperta intelligente di Xiaomi arriva in Cina

Questa nuova coperta di Xiaomi è progettata per essere sicura e silenziosa, con un rumore di soli 25 decibel quando è in funzione. Gli undici strati di protezione, invece, sono studiati appositamente per evitare il rischio di scosse elettriche o perdite di acqua.

Questo gadget può essere gestito da remoto tramite l’apposita companion app della piattaforma MIJIA, attraverso la quale è possibile preimpostare la temperatura per le diverse fasi del sonno, in base alle proprie esigenze. È inoltre possibile regolare la temperatura in qualsiasi momento, grazie anche all’integrazione con l’ecosistema smart home di Xiaomi tramite Wi-Fi.

La coperta intelligente dispone anche di una modalità di rimozione degli acari che, quando attiva, porta la coperta ad una temperatura di 65°C per circa due ore. Niente paura per la bolletta, invece, perché la coperta utilizza una conversione di frequenza DC per un consumo giornaliero di elettricità minimo. Con un sufficiente apporto di acqua all’interno dell’apposito box, invece, è possibile utilizzare la coperta per circa due mesi.

La coperta idraulica intelligente di Xiaomi MIJIA sarà presto in vendita tramite la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi Youpin al prezzo di 399 yuan (circa 50 euro). Al momento non sappiamo se verrà resa disponibile anche nel mercato globale attraverso altre piattaforme di vendita.

