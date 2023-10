Sembra essere arrivata la conferma alle indiscrezioni che oramai da qualche giorno continuavano a susseguirsi: la serie Xiaomi 14 sarà presentata ufficialmente il 27 ottobre.

Sta facendo il giro della Rete, rimbalzando da un sito all’altro, un’immagine “ufficiosa” che svela la dotazione tecnica del nuovo smartphone di Xiaomi e aggiunge le informazioni relative alla data di lancio e a quella di esordio sul mercato in Cina, ossia il 31 ottobre.

Tutto quello che c’è da sapere su Xiaomi 14

Stando alle ultime indiscrezioni, Xiaomi 14 dovrebbe essere dotato di un display C8 OLED da 6,44 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, supporto colori a 12-bit e luminosità massima di 2.800 nit e dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Per quanto riguarda il comparto memorie, il colosso cinese avrebbe deciso di puntare su moduli RAM con tecnologia LPDDR5x e su storage con tecnologia “UFS 4.0 enhanced”.

Passando al settore imaging, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica, con un sensore primario OV50H da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi 14 non dovrebbero mancare una scocca con certificazione IP68, un modulo GPS Dual-frequency, un trasmettitore IR, due altoparlanti stereo, un grande sistema di raffreddamento a camera di vapore e una batteria da 4.600 mAh con chip per la gestione e supporto alla ricarica rapida (90 W via cavo, 50 W in modalità wireless e 10 W in modalità inversa).

Per quanto riguarda i prezzi, infine, Xiaomi 14 dovrebbe essere disponibile in Cina secondo il seguente listino:

12 GB di RAM + 256 GB di storage – 3.999 yuan (circa 520 euro)

12 GB di RAM + 512 GB di storage – 4.299 yuan (circa 560 euro)

16 GB di RAM + 512 GB di storage – 4.599 yuan (circa 600 euro)

16 GB di RAM + 1 TB di storage – 4.999 yuan (circa 650 euro)

Appuntamento al 27 ottobre per la presentazione ufficiale.