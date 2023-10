Per gli utenti della serie Google Pixel 7 la ricarica non è stata un problema sebbene per gli smartphone del colosso di Mountain View questo non sia uno dei punti di forza principali e pare che con la nuova serie l’azienda abbia voluto migliorare questo specifico aspetto.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, infatti, sono in grado di garantire agli utenti tempi di ricarica più veloci e un test ci consente di valutare quanto concreto sia questo miglioramento.

La velocità di ricarica di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Lo staff di Android Authority, utilizzando il caricabatterie ufficiale da 30 W di Google, ha cronometrato la velocità di ricarica di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, che dallo 0% hanno raggiunto il 100% rispettivamente in 77 minuti e in 79 minuti.

Si tratta di un notevole miglioramento rispetto ai modelli di precedente generazione: Google Pixel 7, infatti, nelle medesime condizioni arriva al 100% in 100 minuti mentre Google Pixel 7 Pro in 101 minuti.

Ovviamente la nuova generazione di Google è ancora lontanissima dai traguardi che alcuni modelli della concorrenza sono in grado di raggiungere in termini di velocità di ricarica ma il miglioramento è evidente

Tra le ragioni dell’aumento di velocità di ricarica della nuova generazione di Google vi è il supporto a picchi di potenza più alti: a dire del colosso di Mountain View, infatti, il modello base supporta fino a 27 W di potenza mentre quello Pro arriva a 30 W. Sebbene nei test questi picchi non siano stati raggiunti, per entrambi i modelli è stato registrato un incremento rispetto alla precedente generazione (+2 W nella versione Pro e +5 W in quella base).

Ma i nuovi smartphone di Google si ricaricano anche in modo più efficiente e i livelli di potenza di picco vengono mantenuti per 15-20 minuti, a seconda della temperatura ed entrambi i modelli raggiungono più velocemente circa l’80% di autonomia, momento in cui la velocità di ricarica inizia a diminuire.

Come rovescio della medaglia, il nuovo sistema aumenta leggermente la temperatura raggiunta dai due smartphone in fase di ricarica (si passa dai 36,5° C della precedente generazione ai 38° C di quella attuale) e ciò significa che la serie Google Pixel 8 potrebbe impiegare un po’ più tempo a ricaricarsi dopo sessioni impegnative, quando il device è già molto caldo.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 8 Pro