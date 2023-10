Allstate Protection Plans, una società che offre piani di protezione da danni accidentali per dispositivi elettronici e altri articoli di consumo, ha eseguito un test di caduta da un’altezza di quasi due metri per Samsung Galaxy S23 Ultra, Apple iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy Z Fold 5 e Google Pixel Fold. I risultati sono stati alquanto sorprendenti.

Nel primo test l’azienda ha fatto cadere gli smartphone con gli schermi rivolti verso il basso (quello esterno per i dispositivi pieghevoli). Sfortunatamente i display di tutti e quattro gli smartphone sono andati in frantumi.

Successivamente la società ha messo alla prova la robustezza degli schermi interni degli smartphone pieghevoli lasciando cadere Samsung Galaxy Z Fold5 e Google Pixel Fold dalla stessa altezza con gli schermi principali rivolti verso il basso.

Sorprendentemente i display pieghevoli di entrambi i dispositivi sono sopravvissuti al test, riportando solo lievi danni al telaio, graffi e ammaccature allo schermo.

Si potrebbe quindi affermare che Galaxy Z Fold5 aveva uno schermo intatto dopo due cadute, mentre l’iPhone 15 Pro Max non lo aveva più dopo una singola caduta.

L’iPhone 15 Pro Max è risultato meno robusto del previsto

L’azienda ha quindi lasciato cadere Samsung Galaxy S23 Ultra e l’iPhone 15 Pro Max con il retro rivolto verso il basso. In questo caso i pannelli posteriori di entrambi i dispositivi sono andati in frantumi, tuttavia gli obiettivi della fotocamera dell’iPhone 15 Pro Max si sono danneggiati, a differenza di quelli del Galaxy S23 Ultra.

In questo caso si potrebbe dire che lo smartphone di punta di Apple non sarebbe robusto quanto quello di Samsung nei punti giusti, nonostante sia realizzato in titanio. Ecco il video dei test effettuati.

Tuttavia è doveroso specificare che i test non sono stati eseguiti in un ambiente controllato, quindi potrebbero esserci differenze negli angoli e nella velocità con cui i dispositivi cadono a terra, pertanto i risultati potrebbero non essere assolutamente accurati o riflettere la durabilità nel mondo reale di questi dispositivi. Recentemente Google Pixel 8 Pro ha surclassato i concorrenti in alcuni test di caduta.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Ottobre 2023