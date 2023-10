WhatsApp, l’app di messaggistica di proprietà di Meta Platforms, ha rilasciato in queste ore un aggiornamento della versione Beta per Android che introduce nuove interessanti funzionalità per gestire gli eventi all’interno delle chat di gruppo e una nuova interfaccia che va a modernizzare il look dell’app in versione mobile.

Dimenticare gli eventi di gruppo sarà quasi impossibile con questa novità di WhatsApp

Il team di sviluppatori di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta dell’app, che arriva così alla versione 2.23.21.12, che introduce una nuova funzione che consente agli utenti di creare e pianificare eventi condivisi all’interno di una chat di gruppo.

In particolare, questa nuova opzione consente di assegnare un nome all’evento, stabilire una data e un orario e decidere quando ricevere la notifica di promemoria nella conversazione. In questo modo tutti i partecipanti al gruppo riceveranno la notifica alla data prestabilita, evitando il rischio di dimenticare o arrivare in ritardo ad appuntamenti importanti.

I dettagli dell’evento condiviso, come data, ora e luogo, potranno essere specificati all’interno della conversazione, fornendo a tutti i partecipanti le informazioni necessarie. Trattandosi di una funzionalità integrata nell’app, gli eventi condivisi saranno protetti dalla crittografia end-to-end, garantendo la massima privacy di tutti i partecipanti al gruppo.

Per visualizzare e partecipare agli eventi condivisi sarà necessario aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile, sia su Android che su iOS. Una volta creato l’evento da un utente, questo verrà aggiunto automaticamente alla conversazione di gruppo e tutti i partecipanti riceveranno un nuovo invito che potranno accettare.

La novità rientra negli sforzi di WhatsApp per migliorare le funzionalità legate alla pianificazione e coordinamento di attività condivise, come dimostra anche l’introduzione recente della possibilità di pianificare le videochiamate di gruppo.

Al momento la novità sembra essere limitata ai gruppi community, una nuova tipologia di gruppo introdotta di recente, che permette la creazione di community tematiche fino a 10.000 membri. È probabile però che in futuro la funzione venga estesa anche ai gruppi tradizionali.

La nuova funzionalità per gli eventi di gruppo è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora disponibile per tutti gli utenti Beta, ma è probabile che nelle prossime settimane venga estesa a un numero maggiore di tester, prima di essere rilasciata nella versione stabile dell’app.

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta arriva anche una nuova interfaccia

La stessa versione dell’app Beta ha introdotto importanti aggiornamenti grafici, con una nuova interfaccia che, nel caso in cui aveste l’app in versione beta, potrete apprezzare molto presto. L’obiettivo è modernizzare il look dell’app di messaggistica e adeguarlo alle più recenti linee guida di design, in particolare quelle del Material You di Google.

La nuova interfaccia è stata introdotta con l’ultimo aggiornamento 2.23.21.12 e al momento è disponibile solo per un numero limitato di tester, tuttavia nelle prossime settimane è lecito aspettarsi che possa essere estesa a sempre più utenti.

I cambiamenti principali riguardano le icone, ridisegnate con forme più arrotondate e dettagli minimali per dare un aspetto più moderno e pulito all’interfaccia. Come potete apprezzare delle immagini sottostanti, sono stati aggiornati anche i colori di tema, con tinte leggermente diverse per la modalità chiara e scura.

In particolare spicca il nuovo colore verde adottato in molti elementi grafici, come le bolle delle chat, il pulsante delle azioni rapide e altri dettagli minori. Si tratta di un verde brillante con una punta di blu che dona freschezza e vivacità all’interfaccia.

I cambiamenti rientrano negli sforzi di WhatsApp per rendere il design dell’app più moderno e al passo con i tempi, implementando i canoni estetici del Material Design 3. Già nelle scorse settimane gli sviluppatori avevano introdotto piccole modifiche, ma è con questo update che la nuova interfaccia inizia a diffondersi tra gli utenti. È lecito aspettarsi che nelle prossime versioni beta altri elementi verranno aggiornati per rendere l’esperienza visiva ancora più omogenea e coerente.

Come aggiornare l’app per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta seguendo questo link.

Se il programma beta dovesse essere al completo, potrete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

