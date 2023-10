Dall’India arriva la notizia del lancio di altri due tablet di Samsung: stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+.

Si tratta di due modelli di fascia medio-bassa, che vanno a posizionarsi al di sotto sia della recente serie Samsung Galaxy Tab S9 FE che della gamma di punta del 2023, i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S9.

Le principali caratteristiche della serie Samsung Galaxy Tab A9

Iniziando da Samsung Galaxy Tab A9, tra i suoi punti di forza troviamo un processore MediaTek Helio G99 e display LCD da 8,7 pollici con risoluzione WQXGA (1.340 x 800 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, con la possibilità di espanderla grazie al supporto MicroSD.

Il comparto imaging, comprende una fotocamera frontale da 2 megapixel per selfie e videochiamate e una fotocamera posteriore da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche troviamo due altoparlanti stereo, il supporto 4G con una SIM fisica e una eSIM (opzionale), le connettività WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS e USB Type-C, una batteria da 5.100 mAh (con ricarica a 15 W) e interfaccia One UI 5.1.1. con Android 13.

Passando a Samsung Galaxy Tab A9+, tra le sue principali caratteristiche troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 695 e un display LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD+ (1.920 x 1.080 pixel).

Più possibilità di scelta per quanto riguarda la memoria, in quanto sono previste varie versioni sia per la RAM (4 GB e 8 GB) che per la memoria di archiviazione (64 GB e 128 GB), sempre con il supporto MicroSD.

Passando al comparto imaging, frontalmente gli utenti potranno contare su una fotocamera da 5 megapixel mentre sulla parte posteriore avranno una fotocamera da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche, infine, vi sono quattro altoparlanti stereo AKG, il supporto 5G (opzionale), le connettività WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS e USB Type-C, una batteria da 7.040 mAh (con ricarica a 15 W) e interfaccia One UI 5.1.1. con Android 13.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i modelli in India saranno disponibili in tre colorazioni (Dark Blue, Gray e Silver) con prezzi a partire da 12.999 rupie (pari a circa 150 euro) per il modello base e da 20.999 rupie (pari a circa 240 euro) per quello Plus.

Restiamo in attesa di informazioni da Samsung per quanto riguarda l’arrivo di questi tablet in Europa.