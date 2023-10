Con lo smartphone HONOR 90 l’azienda cinese è tornata alla ribalta nel mercato indiano, ma sembra che la società abbia anche altri progetti nel paese.

In un’intervista con l’Economic Times, il capo di HONOR India ha parlato della strategia commerciale dell’azienda per il mercato locale e ha rivelato che la società sta attualmente discutendo la possibilità di coinvolgere produttori locali per iniziare la produzione dei suoi smartphone in India e al momento HONOR sarebbe in trattative con tre di questi.

HONOR produrrà smartphone anche in India dall’inizio del 2024

Il dirigente ha inoltre aggiunto che l’azienda prevede di avviare la produzione degli smartphone HONOR nel paese entro il primo trimestre del prossimo anno, confermando che HONOR ha già investito 400 milioni di rupie indiane (circa 4,5 milioni di euro) per avviare il progetto in India.

Con l’arrivo delle festività natalizie l’azienda punta a vendere oltre 50.000 unità di HONOR 90 in India, sia dai canali offline che online.

L’avvio della produzione locale di smartphone conferma che anche HONOR sta abbracciando l’iniziativa Make in India.

Con l’occasione ricordiamo che in questi giorni HONOR 90 è tornato al prezzo della promo lancio con questo coupon. L’offerta è valida ancora per poche ore.

