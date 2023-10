I vari prodotti e servizi di Google fanno oramai parte integrante della vita quotidiana di tanti utenti, che li usano per le attività più comuni, da quelle private a quelle lavorative e uno dei più popolari è senza dubbio rappresentato da Google Calendar.

L’enorme successo del calendario del colosso di Mountain View è in gran parte dovuto al costante impegno che il suo team di sviluppatori mette nel suo miglioramento, con l’introduzione di sempre nuove funzionalità e opzioni che possano garantire un’esperienza più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Una nuova funzione per Google Calendar su Android

Una delle ultime novità in fase di implementazione è la possibilità di condividere eventi tramite link, ossia un sistema simile a quello che già da anni viene usato per gli inviti alle riunioni video.

Una volta che tale funzionalità sarà attiva per il proprio account, l’apertura di un evento del calendario mostrerà un pulsante “Condividi” nella parte superiore dello schermo: basterà selezionarlo perché venga generato un apposito link di invito con un messaggio di default come quello che segue:

Test event

Oct 3 • 10:30 – 11:30 AM • View details & RSVP https://calendar.app.google/xxxxxxxxxxxxxx

I destinatari di questo invito possono cliccare su tale URL per i dettagli dell’evento e rispondere (chi non è loggato al proprio account Google dovrà prima effettuare l’accesso).

Al momento questa nuova funzionalità di condivisione è disponibile solo nell’applicazione Android e il team di Google precisa che tutti gli eventi condivisi sono pubblici (ciò a prescindere da come siano impostati il calendario o l’evento) e che i titoli degli eventi non sono ricercabili su Internet.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di supporto di Google.

La possibilità di condividere gli eventi di Google Calendar tramite link è disponibile soltanto per gli account Google personali e non per gli utenti Workspace ed al momento è stata implementata solo per pochi utenti.