Nelle prossime settimane il mercato italiano di telefonia mobile farà spazio ad un nuovo operatore virtuale (MVNO) chiamato 2appy, che ha recentemente ottenuto l’approvazione dal Ministero delle Imprese e del Mady in Italy. L’operatore non è ancora attivo, ma sono presenti in rete alcuni documenti che ci svelano già alcuni dettagli sulla presunta data di lancio e sulle prime offerte tariffarie.

Il marchio 2appy appartiene all’azienda AfinnaOne, già attiva nel settore delle telecomunicazioni per i consumatori con una connessione fissa in fibra e altri servizi per privati e aziende, tra cui un servizio di eSIM solo per i dati in roaming internazionale. Sebbene non sia ancora attivo sotto forma di operatore di telefonia mobile, nelle liste di altri operatori da cui si può effettuare la portabilità del numero è già presente il nome di 2appy.

Al momento, non sono ancora disponibili informazioni sull’operatore di rete mobile su cui si appoggeranno le SIM di 2appy o se faranno uso di un aggregatore, ma sul sito ufficiale sono già presenti alcuni documenti che rivelano le prime possibili tariffe di telefonia mobile e una data di lancio per il nuovo operatore virtuale italiano.

Le prime probabili offerte telefoniche di 2appy

Nei documenti contrattuali presenti sul sito di 2appy troviamo i nomi di quelle che potrebbero essere le promo di lancio del nuovo operatore, denominate 2appy Mobile Small, 2appy Mobile Medium, 2appy Mobile Large e 2appy Mobile Business. Nello specifico, queste offerte sarebbero ripartite come segue:

2appy Mobile Small : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 200 minuti di chiamate internazionali verso Paesi UE, 50 SMS verso tutti in Italia, 50 GB di traffico dati – 6,50 euro al mese ;

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 200 minuti di chiamate internazionali verso Paesi UE, 50 SMS verso tutti in Italia, 50 GB di traffico dati – ; 2appy Mobile Medium : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 500 minuti di chiamate internazionali verso Paesi UE, 100 SMS verso tutti in Italia, 100 GB di traffico dati – 8,50 euro al mese ;

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 500 minuti di chiamate internazionali verso Paesi UE, 100 SMS verso tutti in Italia, 100 GB di traffico dati – ; 2appy Mobile Large : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 1000 minuti di chiamate internazionali verso Paesi UE, 100 SMS verso tutti in Italia, 100 GB di traffico dati – 10,50 euro al mese ;

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 1000 minuti di chiamate internazionali verso Paesi UE, 100 SMS verso tutti in Italia, 100 GB di traffico dati ; 2appy Mobile Business: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia ed Unione Europea e 50 minuti di chiamate internazionali verso i Paesi Extra UE, SMS illimitati verso tutti in Italia, 300 GB di traffico dati – 17,69 euro al mese (probabilmente solo per aziende).

Per tutte le nuove SIM di 2appy verrà richiesto un costo di attivazione una tantum pari al costo di una mensilità dell’offerta scelta, mentre tutte le condizioni economiche verranno garantite per almeno 12 mesi dalla data di attivazione del servizio. Per quanto riguarda invece il roaming nell’Unione Europea, tutte le offerte avranno un limite di 1 GB al mese, oltre il quale il traffico dati verrà bloccato.

Nei documenti contrattuali non viene specificato quali siano le tecnologie di rete mobile utilizzate né la velocità massima raggiungibile, ma viene confermato che queste offerte saranno attive dal 20 ottobre 2023, che potrebbe dunque essere la data di lancio ufficiale in Italia del nuovo operatore. È probabile comunque che l’operatore venga presentato ufficialmente qualche giorno prima, dunque non dovremo attendere molto prima di vedere l’ingresso di 2appy nel mercato italiano.

