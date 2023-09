Il team di Google ha deciso di mandare in pensione la versione Basic HTML di Gmail, il popolare client di posta elettronica del colosso di Mountain View.

Al momento non è chiaro quale sia il motivo che ha spinto Google a prendere tale decisione ma c’è già una data per l’interruzione di questa funzionalità: non sarà più possibile usare Gmail in versione Basic HTML a partire da gennaio 2024.

Gmail in versione Basic HTML chiude i battenti

Ecco il messaggio pubblicato dal colosso di Mountain View nella pagina di supporto dedicata:

Importante: puoi mostrare Gmail sul browser nella visualizzazione HTML di base fino a gennaio 2024. Dopo questa data, Gmail passa automaticamente alla visualizzazione standard.

Se il tuo browser è supportato, Gmail si apre automaticamente nella visualizzazione standard. Nella visualizzazione standard, puoi utilizzare le funzionalità e la sicurezza più recenti di Gmail.

Stando a quanto è stato precisato dal team di Google, la visualizzazione HTML di base rappresenta oramai una versione obsoleta, superata da quelle più moderne e non in grado di supportare tutte le funzionalità più recenti del client di posta elettronica del colosso statunitense.

Ed infatti in tale modalità gli utenti non potranno fare affidamento sulle seguenti funzionalità (per la cui fruizione viene consigliato il passaggio alla visualizzazione standard con un browser supportato):

Chat

Controllo ortografico

Scorciatoie da tastiera

Aggiunta o importazione di contatti

Indirizzi del mittente personalizzati

Formattazione speciale

Tuttavia, il fatto di non includere tutte le funzioni di Gmail è proprio il punto di forza della visualizzazione HTML di base, in quanto è pensata per connessioni più lente e browser meno performanti ed è curioso che ora possa essere ritenuta obsoleta.

Sarà interessante scoprire come gli utenti di Gmail prenderanno la decisione di Google di rimuovere tale modalità ma siamo certi che gli scontenti non mancheranno.

