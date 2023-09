In attesa del rilascio da parte di Google di Android 14, il team di Paranoid Android ha annunciato quelli che sono i suoi programmi relativi a questa popolare ROM personalizzata.

E così con un post sul blog ufficiale ha reso noto che la prossima versione di Paranoid Android avrà come nome in codice la parola “Uvite” e con essa verrà ripristinata una delle identità più riconoscibili nel corso degli anni di questa popolare custom ROM: ci riferiamo al colore verde.

Cosa sappiamo al momento di Paranoid Android Uvite

Il team di sviluppatori di Paranoid Android ha sfruttato l’occasione per svelare quella che è la roadmap relativa al rilascio di questa nuova versione della ROM.

E così, non appena il codice raggiungerà un livello minimo di stabilità, gli sviluppatori inizieranno a rilasciare le prime versioni alpha e sin d’ora invitano gli utenti a prendere parte a questo processo, in quanto il loro contributo può rivelarsi di fondamentale importanza per riuscire a individuare rapidamente i principali bug e migliorare Paranoid Android Uvite.

Gli sviluppatori si sono detti anche consapevoli del fatto che tanti utenti hanno riscontrato dei problemi con il sistema degli aggiornamenti OTA di Paranoid Android e hanno voluto rassicurare la community al riguardo, precisando di essere già al lavoro per perfezionarlo.

Una nuova ROM ha bisogno anche di un nuovo sito Web e il team di Paranoid Android lo ha già pubblicato in Rete (lo potete trovare seguendo questo link): da tale piattaforma gli utenti avranno la possibilità di scaricare le varie versioni delle ROM man mano che saranno disponibili.

Al fine di offrire un supporto migliore agli utenti, gli sviluppatori hanno anche lavorato ad un’apposita community su Discord, che va così ad aggiungersi agli altri canali, come X e Telegram.

A questo punto non resta altro da fare che attendere che Google rilasci il codice di Android 14.