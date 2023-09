Samsung è senza dubbio il produttore Android più attento alla questione aggiornamenti, ovviamente subito dopo Google e continua a rilasciare update per i suoi device anche meno recenti, garantendo un supporto software per diversi anni dopo il loro lancio.

L’ultimo esempio del notevole supporto offerto dal colosso coreano è rappresentato da Samsung Galaxy Note 10+, smartphone che in queste ore sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento.

Samsung Galaxy Note 10+ si aggiorna ancora

Ovviamente i possessori di Samsung Galaxy Note 10+ non devono attendersi una rivoluzione da tale update, in quanto per questo smartphone il colosso coreano si appresta a mettere fine al periodo di supporto garantito (è già stato deciso che non riceverà Android 13).

In sostanza, con tale aggiornamento il team di sviluppatori si limita ad implementare le patch di sicurezza e a risolvere qualche bug, in modo da garantire agli utenti un’esperienza migliore.

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone lanciato nell’agosto del 2019 ma che, nonostante i 4 anni di vita, può contare su una dotazione hardware ancora competitiva. Tra le sue principali caratteristiche, infatti, vi sono:

display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (1.440 x 3.040 pixel, 498 ppi) e supporto ad HDR10+

SoC Exynos 9825 a 7 nanometri con CPU octa core a 2,73 GHz e GPU ARM Mali-G76 MP12

12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino ad 1 TB

quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 12 megapixel stabilizzato otticamente con apertura focale variabile f/1.5 – f/2.4, campo visivo di 77 gradi sensore grandangolare da 16 megapixel con apertura f/2.2 e campo visivo di 123 gradi teleobiettivo da 12 megapixel stabilizzato otticamente con apertura f/2.1 e campo visivo di 45 gradi DepthVision Camera VGA f/2.2 e campo visivo di 80 gradi

fotocamera frontale da 10 megapixel con apertura f/2.2, autofocus, campo visivo di 80 gradi e modalità notte

sistema di raffreddamento a camera di vapore

batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida sia cablata (a 25 W o a 45 W con l’adattatore venduto separatamente) che Fast Wireless Charging 2.0; ricarica wireless inversa PowerShare

Potete trovare la scheda tecnica completa qui.

Quando l’update sarà disponibile, gli utenti saranno avvisati con una notifica. I più impazienti possono procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

* * * grazie a Domenico per la segnalazione