Google Messaggi rientra senza dubbio tra i prodotti e i servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View e il suo team di sviluppatori è impegnato in un continuo lavoro di miglioramento, anche perché le soluzioni della concorrenza sono sempre più agguerrite e non è possibile concedersi soste se si vuole primeggiare.

Nelle scorse settimane è emerso che tra le varie novità in arrivo vi è anche un’interfaccia ridisegnata per il registratore vocale e pare che sia stato dato il via al suo rilascio per i primi utenti.

Ecco come cambia l’interfaccia di Google Messaggi

Una volta implementata la nuova interfaccia, il microfono nel campo di testo si trasforma in un’icona a forma d’onda, così come mostrato dal seguente screenshot:

Con la vecchia interfaccia per registrare è necessario tenere premuto il microfono mentre con quella nuova si apre un pannello persistente, con un pulsante di avvio/arresto affiancato da Annulla/Elimina e Allega.

Durante la registrazione, sopra tali pulsanti vengono mostrate un’animazione a forma di onda e la durata ed è possibile ascoltare la registrazione prima di aggiungerla al campo del messaggio e inviarla.

Allo stato attuale le segnalazioni relative alla disponibilità di questa nuova interfaccia sono limitate ed è probabile che gli sviluppatori l’abbiano implementata solo per alcuni utenti, forse anche al fine di valutare le loro reazioni e decidere se apportare ulteriori modifiche prima di rilasciarla a livello globale.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di Google Messaggi potete scaricare le vari versioni via via rilasciate attraverso APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store sfruttando il seguente badge:

