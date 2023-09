La gamma Realme si rinnova con il debutto del nuovo Realme C51. Si tratta di una nuova proposta per la fascia bassa del mercato con cui Realme punta a rafforzare la sua posizione nel settore degli smartphone Android economici. Nonostante la natura low cost del dispositivo, il nuovo Realme C51 arriva sul mercato con una buona dotazione tecnica. Lo smartphone arriva sul mercato con Android 13. Vediamo, punto per punto, le specifiche del progetto.

Debutta in Italia il nuovo Realme C51

A distanza di un paio di mesi dalla sua presentazione ufficiale, il nuovo Realme C51 arriva ufficialmente in Italia. Lo smartphone debutta sul mercato con una buona scheda tecnica, almeno in rapporto al prezzo.

Tra le specifiche troviamo il SoC Unisoc Tiger T612 Octa-Core (2 Core Cortex A75 e 6 Core Cortex A55) e un display da 6,74 pollici con pannello IPS LCD, risoluzione di 720 x 1600 pixel e refresh rate di 90 Hz. Lo smartphone ha, inoltre, 4 GB di memoria RAM (con 4 GB extra di RAM “dinamica” oltre che 64/128 GB di storage.

Molto buona è la batteria con una capacità di 5.000 mAh e la possibilità di sfruttare la ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W. Lo smartphone ha, inoltre, una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore secondario per la profondità di campo, mentre la fotocamera anteriore è da 5 Megapixel.

Il nuovo Realme C51 è dotato di un sensore di impronte digitali laterale, del supporto Dual SIM e del chip NFC. C’è anche il jack audio da 3,5 mm. Lato software, invece, troviamo Android 13 personalizzato dalla Realme UI T Edition. Lo smartphone arriva sul mercato italiano nelle colorazioni Mint Green e Carbon Black.

Lo smartphone di Realme arriva in Italia in due versioni. La variante con 4/128 GB costa 159,99 euro di listino mentre per la 4/64 GB non c’è ancora un prezzo ufficiale. Il Realme C51 sarà acquistabile tramite tutti i canali di distribuzione di Realme e, quindi, anche su Amazon o presso altri rivenditori.