Microsoft Designer è un’applicazione che permette di dare vita alle proprie idee semplicemente digitandole sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale generativa.

Come la versione Web, lo strumento di Microsoft per Android genera fantastici design e immagini originali semplicemente digitando ciò che si desidera ottenere.

Da una breve descrizione, l’app può creare rapidamente design originali e modificabili e man mano che l’utente aggiunge nuovi elementi, fornisce suggerimenti di layout intelligenti che li integrano sapientemente.

Lo smartphone Android diventa uno studio grafico grazie all’app Microsoft Designer

Tra le tante funzionalità lo strumento offre la possibilità di rimuovere lo sfondo delle foto, scegliere tra vari layout personalizzabili, riadattare il formato del progetto, creare una descrizione efficace e accattivante per i post e molto altro.

Lo strumento inoltre semplifica la condivisione sui social permettendo di pubblicare le opere create su qualsiasi piattaforma con un solo tocco.

L’app Microsoft Designer è disponibile per Android gratuitamente, ma al momento è ancora in versione beta. Se vi interessa a seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.

