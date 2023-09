Google ha da poco annunciato che il suo modello di intelligenza artificiale generativa Bard ora è più potente che mai, in quanto si integra con le app e i servizi Google per fornire risposte più utili agli utenti grazie ai nuovi aggiornamenti del modello PaLM 2.

Bard ora può connettersi alle app e ai servizi Google

Google ha annunciato le Bard Extensions che permettono alla sua creatura di mostrare agli utenti informazioni utili da strumenti come Gmail, Google Documenti, Drive, Maps, YouTube e Google Voli, anche quando le informazioni di cui si ha bisogno si trovano su più app e servizi.

Questo permette ad esempio a Bard di organizzare un viaggio partendo dalle email scambiate con le altre persone che si uniranno al viaggio, determinando le date ideali per tutti e suggerendo voli, hotel, itinerari e video informativi da Google Voli, Google Maps, YouTube, ecc.

La società ci tiene a rassicurare sul pieno rispetto delle informazioni personali degli utenti, in quanto i propri dati non verranno visualizzati da revisori umani o utilizzati per la pertinenza degli annunci pubblicitari, né sfruttati per addestrare Bard, offrendo a chi sceglie di utilizzare le estensioni Workspace di decidere se e quando attivare le impostazioni utili per proteggere la propria privacy.

Bard aggiungerà inoltre la funzionalità “Google it” che gli permetterà di accedere alle informazioni presenti in rete per verificare che i risultati di ricerca siano attendibili.

Cliccando sull’icona “G”, Bard leggerà la risposta e valuterà se sono presenti contenuti sul Web per comprovarla, con la facoltà di cliccare sulle frasi evidenziate e ottenere ulteriori informazioni, anche contraddittorie, trovate dalla Ricerca Google.

Infine l’azienda sta rendendo più semplice sviluppare le conversazioni degli altri con Bard. A partire da oggi, quando qualcuno condivide una chat di Bard tramite un collegamento pubblico, è possibile continuare la conversazione e porre a Bard ulteriori domande su quell’argomento, oppure usarla come punto di partenza per le proprie idee.

Google fa sapere che le estensioni di Bard saranno disponibili in tutto il mondo, ma inizialmente solo in lingua inglese.

Forse ti sei perso: Google annuncia tante novità per Bard che arriva in Europa, Italia inclusa, come usarlo