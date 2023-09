Samsung Galaxy Z Flip5 diventa ancora più personalizzabile con le nuove card NFC in grado di cambiare automaticamente lo sfondo dello schermo esterno. Dopo il lancio delle varianti TOILETPAPER, sul Samsung Shop Online arrivano altre card con tecnologia NFC utilizzabili con la cover originale Flipsuit: scopriamole insieme.

Nuove card NFC per personalizzare Samsung Galaxy Z Flip5

Le card NFC di Samsung sono un’interessante trovata per personalizzare non solo la scocca esterna di Samsung Galaxy Z Flip5, ma anche lo schermo secondario (che ricordiamo essere un Super AMOLED, da 3,4 pollici) senza doversi sforzare più di tanto. Grazie alla connettività di cui sono dotate, basta abbinarle alla cover Samsung Flipsuit per modificare l’aspetto generale dell’intera parte “esterna” dello smartphone pieghevole.

Ne abbiamo visto un esempio questa mattina con le card firmate TOILETPAPER, ma sul Samsung Shop Online ce ne sono di altre per personalizzare Galaxy Z Flip5. La lista completa di nuove card comprende le seguenti, ma solo alcune risultano al momento acquistabili sul negozio online italiano:

Ciascuna card viene venduta al prezzo consigliato di 14,90 euro, ma per un effetto completo richiede l’acquisto della cover Flipsuit, disponibile sul Samsung Shop Online al prezzo consigliato di 49,90 euro. Fa eccezione la Artist Collection, che viene proposta a 44,90 euro con inclusa una cover realizzata in collaborazione con l’artista Yeseul O. Vi ricordiamo che lo smartphone è protagonista ancora per qualche ora di alcune intriganti promozioni: fino al 2 ottobre 2023 è disponibile il coupon GALAXY4U per uno sconto del 20%, e fino al 18 settembre 2023 potete ottenere in regalo il tablet Galaxy Tab A8 (acquisto entro oggi e registrazione entro il 30 ottobre 2023 con Samsung Members); non manca la facoltà di sfruttare il Trade-in +Valore, con la possibilità di ricevere fino a 700 euro di sconto tramite rimborso più altri 100 euro di sconto immediato (con l’invio di un dispositivo usato).

Allora: che ne pensate di queste card NFC interattive per Samsung Galaxy Z Flip5? Avete già avuto modo di provarne una?

