Come abbiamo visto, Amazon ha annunciato questa mattina la Festa delle Offerte Prime, una sorta di secondo Prime Day durante il quale sarà possibile approfittare di numerose offerte. Nell’attesa che ci separa dall’evento, Amazon propone già moltissime offerte esclusive e una rinnovata vetrina per supportare le piccole, le medie imprese e gli artigiani. Andiamo a scoprire le offerte “anticipate”.

Le offerte “anticipate” delle Festa delle Offerte Prime

“Con questo evento di shopping vogliamo offrire a tutti i clienti Prime una nuova opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti”, ha dichiarato Jamil Ghani, Vicepresidente di Amazon Prime. “Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime”.

Sappiamo già che Amazon offrirà i prezzi più bassi di quest’anno su prodotti selezionati di Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG, ma in vista della Festa delle Offerte Prime, che si terrà tra il 10 e l’11 ottobre 2023, è già possibile approfittare di alcuni sconti esclusivi. Tra questi possiamo segnalare:

offerte sui dispositivi Amazon : a disposizione nelle prossime ore una serie di proposte sui dispositivi Amazon, tra i quali Echo Pop + Meross Smart Plug a 22,99 euro, Blink Outdoor + Blink Mini Pan-Tilt a 60 euro, Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato a 64,99 euro e la smart TV TCL 32SF540 con Fire TV a 159 euro;

: a disposizione nelle prossime ore una serie di proposte sui dispositivi Amazon, tra i quali Echo Pop + Meross Smart Plug a 22,99 euro, Blink Outdoor + Blink Mini Pan-Tilt a 60 euro, Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato a 64,99 euro e la smart TV TCL 32SF540 con Fire TV a 159 euro; Amazon Music Unlimited : per un periodo limitato, gli utenti possono ottenere 4 mesi di utilizzo gratuito del servizio di streaming musicale, avendo accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in alta qualità; la proposta vale anche per il Piano Famiglia – attiva la prova di Amazon Music Unlimited

: per un periodo limitato, gli utenti possono ottenere 4 mesi di utilizzo gratuito del servizio di streaming musicale, avendo accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in alta qualità; la proposta vale anche per il Piano Famiglia – Kindle Unlimited : 3 mesi di abbonamento Kindle Unlimited a 0 euro – attiva i mesi gratis di Kindle Unlimited

: 3 mesi di abbonamento Kindle Unlimited a 0 euro – Amazon Fashion: sono già disponibili offerte con sconti fino al 30% su grandi marchi come Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e non solo.

Come anticipato, grazie al badge Piccola Azienda e al nuovo filtro Piccola Azienda è possibile supportare piccole e medie imprese e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti nella vetrina Amazon dedicata. A questo indirizzo è possibile trovare le migliori offerte in tal senso.

Esattamente come per l’Amazon Prime Day, la Festa delle Offerte Prime sarà riservata agli utenti iscritti ad Amazon Prime. L’abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno e include consegne gratuite, Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, spazio illimitato sul cloud Amazon Photos per caricare foto e altri vantaggi. Sono previsti anche un periodo di prova gratuito di 30 giorni e la versione Prime Student, che dopo il periodo di prova di 6 mesi costa 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno.

Iscriviti ad Amazon Prime

Le offerte Amazon già attive

