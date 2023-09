Circa una settimana fa sulle pagine di Tuttotech abbiamo visto le prime immagini trapelate del prossimo smartwatch dell’azienda cinese, Xiaomi Watch 2 Pro è infatti stato protagonista di una prima fuga di notizia che, oltre a permetterci di ammirarne il design, ci ha concesso di farci una vaga idea delle sue caratteristiche tecniche.

Nelle ultime ore però, complice il presunto avvicinarsi del lancio del dispositivo, sono apparse su X (ex Twitter) alcune nuove informazioni riguardanti le specifiche tecniche dello smartwatch in questione, nonché alcune nuove immagini che lo raffigurano; diamo un’occhiata insieme.

Ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo Xiaomi Watch 2 Pro

Partiamo subito con quello che dovrebbe essere il cuore pulsante del prossimo smartwatch del brand cinese, secondo quanto riportato Xiaomi Watch 2 Pro dovrebbe essere equipaggiato con un chipset Snapdragon W5+ Gen 1, accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione.

Il dispositivo, come già sapevamo, dovrebbe presentarsi con un display circolare AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466×466 pixel e una densità di pixel di 326 ppi; ad alimentare il tutto dovrebbe esserci una batteria da 500 mAh, teoricamente in grado di offrire fino a 72 ore di utilizzo continuo con una singola ricarica. Lo smartwatch dovrebbe essere disponibile anche in una variante dotata di connettività LTE.

Per quel che concerne il software, Xiaomi Watch 2 Pro dovrebbe essere equipaggiato con Wear OS ma con alcune non meglio specificate personalizzazioni MIUI. Dal punto di vista costruttivo lo smartwatch dovrebbe essere realizzato con un corpo in acciaio inossidabile protetto da Gorilla Glass e dovrebbe poter vantare una ghiera fisica rotante simile a quella già utilizzata da Samsung.

Lato fitness e salute lo smartwatch sarebbe in grado di monitorare 150 diverse modalità sportive, fornendo al contempo il monitoraggio di parametri quali ECG, frequenza cardiaca, temperatura corporea e sonno. Infine Xiaomi Watch 2 Pro dovrebbe garantire una resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere.

Quanto sopra riportato è attualmente frutto di indiscrezioni, ma non dovrebbe mancare poi molto prima della presentazione ufficiale del dispositivo, momento in cui potremmo conoscerne tutte le specifiche in maniera certa, prezzo compreso che secondo precedenti fughe di notizie dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 euro.

In copertina Xiaomi Watch S1

