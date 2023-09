L’avvento della One UI 5 Watch porta sugli smartwatch di Samsung una funzionalità molto utile pensata per una maggiore sicurezza, che li avvicina ulteriormente agli smartphone del robottino. Con la nuova versione basata su Wear OS 4, dopo un reset diventa ora necessario inserire la sequenza o il PIN in fase di configurazione.

One UI 5 Watch porta una maggiore protezione per il ripristino

Diversi smartphone Android integrano una protezione contro il ripristino ai dati di fabbrica, e richiedono l’inserimento della password dell’account Google durante la successiva configurazione iniziale. Questo per evitare che malintenzionati che si siano eventualmente appropriati del dispositivo possano riuscire a utilizzarlo liberamente. Qualcosa di simile è stato introdotto con One UI 5 Watch e Wear OS 4 sugli smartwatch di Samsung, più precisamente sulle serie Galaxy Watch6, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4.

Con le precedenti versioni del sistema operativo è possibile effettuare un ripristino per “aggirare” il blocco, ma non con la nuova release: con quest’ultima Samsung consente di impostare una sequenza o un PIN come protezione aggiuntiva, che dovrà essere di nuovo inserita in fase di configurazione iniziale dopo il ripristino. E se si dimentica la sequenza o il PIN? Niente paura, c’è un altro modo per riuscire a “recuperare” lo smartwatch: si può confermare la propria identità attraverso lo smartphone e l’account Google, utilizzando l’app Galaxy Wearable. Si può usare l’impronta digitale o inserire manualmente la password dell’account.

Un’altra interessante novità della One UI 5 Watch, come abbiamo visto in questi giorni, è che il ripristino risulta sempre meno necessario: questo perché ora non è più obbligatorio per accoppiare lo smartwatch a un altro smartphone. Al momento non è chiaro se si tratti di una novità della personalizzazione di Samsung o se sia una possibilità integrata direttamente in Wear OS 4. In quest’ultimo caso dovremmo vederla anche su Google Pixel Watch 2, che sarà presentato insieme a Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro durante l’evento del 4 ottobre.

La nuova protezione per il ripristino è disponibile per ora su Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Ve ne eravate già accorti?

