StandBy Mode Pro è un’applicazione che emula le funzionalità della modalità StandBy di iOS 17, trasformando lo smartphone o il tablet in uno smart display mentre è in carica in posizione orizzontale.

L’app è progettata secondo il Material Design 3 di Google per riprodurre l’eleganza dei widget dell’iPhone, con la possibilità di visualizzare widget su entrambi i lati che in modalità notturna si tingono di rosso per non disturbare il sonno.

Sulla schermata di standby è possibile posizionare vari widget tra cui il lettore musicale, l’orologio e calendario con foto, il meteo, timer e orologio analogico, digitale e solare.

StandBy Mode Pro emula la modalità StandBy di iOS 17

StandBy Mode Pro permette inoltre di configurare più widget dello smartphone in base alle preferenze dell’utente, inoltre si chiude automaticamente quando lo smartphone passa alla modalità verticale.

Lo sviluppatore tranquillizza sui consumi, affermando che quest’app ottimizza l’utilizzo della batteria per massimizzare il tempo di visualizzazione, tuttavia i widget non vengono posizionati direttamente sulla schermata Home.

StandBy Mode Pro è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app facoltativi.

Se l’app vi interessa a seguire trovate il video dimostrativo e il badge per rintracciarla nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android, la classifica di Settembre 2023