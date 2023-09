Google Foto è senza dubbio uno dei servizi più amati tra quelli offerti dal colosso di Mountain View e il team di sviluppatori continua a implementare sempre nuove funzionalità che possano offrire agli utenti un’esperienza più ricca e personalizzabile.

E così a breve Google Foto dovrebbe introdurre alcune nuove funzionalità e miglioramenti, almeno ciò è quanto suggerisce il codice di una delle ultime versioni dell’applicazione.

Le novità in arrivo per Google Foto

Una delle novità scoperte è rappresentata da una funzione di collegamento per la condivisione con il partner, soluzione che può semplificare agli utenti l’aggiunta di un determinato contatto negli album nuovi e correnti e far risparmiare loro qualche clic.

Ogni volta che si crea un nuovo album, Google Foto offre la possibilità di condividere e scegliere le persone con cui si desidera farlo. L’attuale funzionalità per aggiungere una persona o un partner include il tocco dell’opzione “Condividi”, quindi la selezione del nome della persona da invitare all’album e la pressione del pulsante “Invia”.

Con le scorciatoie per la condivisione con il partner sarà possibile aggiungere direttamente il proprio partner con un solo tocco durante la creazione di nuovi album e anche negli album esistenti (ciò attraverso un apposito chip di suggerimento).

Ma ci sono altre due novità in arrivo, probabilmente limitate agli utenti che hanno stipulato un abbonamento a Google One: ci riferiamo all’archiviazione automatica degli album (che consentirà agli utenti di archiviare automaticamente gli album dopo un periodo di 30 giorni) e alla possibilità di creare eventi e promemoria (ciò probabilmente implicherà che in futuro l’applicazione potrà contare sull’autorizzazione del calendario).

Al momento non vi sono informazioni su quando (e se) queste funzionalità saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.

Al momento non vi sono informazioni su quando (e se) queste funzionalità saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.