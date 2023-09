Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic sono arrivati sul mercato da qualche settimana e se da una parte ci sono tanti utenti e addetti ai lavori che si sono lasciati ammaliare dai nuovi smartwatch del brand sudcoreano, dall’altra si stanno moltiplicando le segnalazioni di una problematica che li coinvolge, con particolare riferimento al nuovo meccanismo di sblocco dei cinturini ufficiali.

I nuovi cinturini dei Samsung Galaxy Watch6 si sganciano facilmente, anche troppo

Tra le novità che la nuova serie Samsung Galaxy Watch6 ha portato sul mercato — in questa sede non si entrerà nel merito di quelle di natura tecnica —, si segnalano anche i nuovi cinturini con meccanismo di sblocco semplificato “One-Click”: al posto dei classici pin dei modelli precedenti, il produttore ha optato per un singolo tasto di sgancio, che promette di semplificare drasticamente le operazioni di sostituzione, a tutto vantaggio degli utenti che gradiscono poter personalizzare di tanto in tanto il proprio smartwatch.

Tanto i nuovi cinturini “One-Click” quanto quelli coi classici pin sono compatibili sia con i nuovi modelli che con le serie Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4. Se da una parte questa è una buona notizia, il rovescio della medaglia è che l’inconveniente segnalato in questa sede interessa una platea potenzialmente molto più ampia di acquirenti: a quanto pare, il nuovo tasto di sgancio rende fin troppo semplice la rimozione del cinturino, con il conseguente rischio di perdere il wearable dal polso.

Diversi utenti stanno riportando il problema su Reddit e i colleghi di SamMobile non hanno mancato di dire la propria sull’argomento. Stando a quanto riportato, ad incorrere maggiormente nel rischio di perdere dal polso — se non proprio del tutto — i Samsung Galaxy Watch6, 5 e 4 con cinturini One-Click sono gli utenti con osso del polso più prominente.

Sebbene il video riportato di seguito è piuttosto senzazionalistico circa la gravità del problema, è giusto che i potenziali acquirenti siano a conoscenza della situazione, oltre che delle possibili soluzioni.

Le alternative non mancano

Se queste segnalazioni vi hanno messo la pulce nell’orecchio, non temete, perché le alternative non mancano: prima di tutto, Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic sono perfettamente compatibili coi cinturini ufficiali che utilizzano il sistema di sblocco coi pin; secondariamente, sia per i nuovi modelli che per quelli delle due generazioni precedenti, non manca la possibilità di acquistare cinturini di terze parti.

Ad ogni modo, se state pensando di acquistare uno degli ultimi smartwatch di Samsung e volete rendervi conto in maniera diretta di quanto sia o meno facile sganciare i nuovi cinturini, il consiglio migliore che ci sentiamo di darvi è quello di recarvi in un negozio e toccarli con mano.

