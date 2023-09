Si stanno moltiplicando in Rete le lamentele di utenti Xiaomi relative ad un presunto malware che sarebbe installato sugli smartphone di questo produttore e che pare colpisca in particolare il browser Google Chrome.

Al momento non è chiaro come Mintnav, questo è il nome del malware, sia riuscito a colpire i device del colosso cinese mentre non sembrano esserci lamentele simili da parte degli utenti di altri produttori.

Cosa sappiamo del malware che colpisce gli smartphone di Xiaomi

Stando a quanto è possibile apprendere, negli smartphone colpiti da questo malware la homepage di Google Chrome viene cambiata automaticamente e gli utenti vengono quindi dirottati su Mintnav.

Si tratta di una brutta gatta da pelare per il colosso cinese, anche perché le lamentele degli utenti colpiti sono andate facendosi via via più feroci man mano che è aumentata la consapevolezza relativa a questo problema.

Pare che Mintnav rientri nella categoria delle applicazioni “browser hijacker” e, sebbene possa non causare danni diretti significativi, potrebbe rivelarsi una fonte di notevole fastidio, oltre che causare l’interruzione delle attività normali di navigazione sul Web.

Il fatto che non ci siano testimonianze di questo malware su smartphone di altri produttori potrebbe suggerire che Xiaomi sia in qualche modo coinvolta (tale presunto malware potrebbe essere comparso sui suoi device dopo un aggiornamento).

Gli utenti che dovessero riscontrarlo su Google Chrome hanno la possibilità di rimuoverlo accedendo alle impostazioni del browser, andando nella sezione dedicata alla “Home page” e disabilitando l’opzione (o modificandola nella home page di Google Chrome predefinita).

Restiamo in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte del produttore cinese, con la speranza che il suo team di sviluppatori possa al più presto intervenire e implementare una risoluzione per rimuovere definitivamente il malware dai dispositivi colpiti.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Xiaomi di questo mese