Android Auto può connettersi e avviarsi automaticamente a seconda del veicolo e dell’unità di infotainment, senza richiedere alcun input da parte dell’utente.

Si tratta di un sistema che ha senso da un punto di vista pratico, soprattutto quando si usa Android Auto in modalità wireless, in quanto l’esperienza senza cavi consente agli utenti di tenere i telefoni in tasca e avviare la piattaforma sullo schermo del veicolo.

Ritorna un vecchio bug su Android Auto

Lo scorso ottobre è stato segnalato un bug che, a distanza di 11 mesi, pare si stia diffondendo in modo più capillare e a causa del quale la modalità wireless di Android Auto non si avvia più automaticamente nei veicoli in cui questa funzionalità era supportata (ciò significa che gli utenti devono eseguire manualmente l’intero processo).

Stando a quanto si apprende dal forum di Google, gli utenti devono stabilire la connessione Bluetooth, attendere che Android Auto wireless rilevi l’unità principale e quindi toccare l’icona nella schermata iniziale per avviare l’app.

Per tale bug non è mai stata implementata una soluzione ma, a quanto pare, con un recente aggiornamento è tornato a farsi vivo e in modo decisamente più diffuso.

Un membro del team di Android Auto ha reso noto che i report sono già stati inoltrati agli sviluppatori, promettendo un aggiornamento nel momento in cui saranno disponibili ulteriori informazioni.

Nell’attesa che venga rilasciato un fix, gli utenti non possono fare molto per risolvere il problema e la soluzione più semplice è eseguire il downgrade ad una versione meno recente (dovrebbe andare bene la versione 9.8).

In sostanza, agli utenti di questa piattaforma non resta altro da fare che augurarsi che il team di sviluppatori del colosso statunitense riesca a trovare al più presto una soluzione e a metterla a disposizione di tutti attraverso la sua implementazione in una nuova versione stabile.