L’app Zepp, precedentemente nota come Amazfit e deputata alla gestione degli indossabili a marchio Zepp e Amazfit, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce varie novità che migliorano l’esperienza di utilizzo dei dispositivi indossabili dell’azienda.

Il nuovo update introduce una sezione di allenamento completamente rinnovata per tutti gli utenti. Per i possessori dello smartwatch Amazfit Balance rilasciato ieri ora è disponibile la funzione Prontezza, che ogni mattino fornisce un punteggio che permette di scoprire come alcuni specifici indicatori del sonno possano influire sulla condizione fisica e mentale, al fine di trovare il giusto equilibrio tra attività e riposo.

• Brand new Workout page.

For users of Amazfit Balance:

• Readiness. It is a measure of an individual’s physical and mental preparedness to perform a task or activity.

For Zepp Aura Membership:

• Weekly Summary on the Sleep Details page.

• Brand new Aura page, Relaxation ambiance melody and AI-generated meditation & sleep stories.

For Zepp Fitness Membership:

• Chat with Zepp Coach and weekly/monthly workout analysis.