WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, si appresta a introdurre nuove interessanti funzionalità per le Community, i gruppi allargati lanciati di recente. Stando a quanto riportato, gli sviluppatori dell’app sono al lavoro per ampliare le possibilità di controllo e gestione di questi gruppi da parte degli amministratori.

Le novità della versione 2.23.18.20 di WhatsApp Beta per Android

Nello specifico, con la versione 2.23.18.20 dell’app Android, rilasciata ad alcuni beta tester tramite il Google Play Beta Program, è stata implementata la possibilità di limitare l’aggiunta diretta di nuovi membri alle sole figure di amministratore. Fino ad ora, chiunque facesse parte di una Community poteva aggiungere altri utenti, semplicemente utilizzando il link di invito generato dagli amministratori; con questa novità, la procedura viene protetta e riservata solo a chi gestisce il gruppo.

Si tratta di un ulteriore livello di controllo e moderazione, probabilmente pensato da WhatsApp per evitare un eccessivo affollamento o casi di spam. Le Community sono state introdotte qualche mese fa proprio per riunire gruppi di grandi dimensioni attorno a interessi comuni, quindi avere degli strumenti efficaci per gestire al meglio questa complessità è fondamentale.

L’opzione per limitare l’aggiunta di membri, al momento, è disponibile solo per alcuni tester che hanno installato le ultime versioni beta di WhatsApp per Android. Il roll-out proseguirà nelle prossime settimane e interesserà anche altre piattaforme, ovvero sia iOS sia i sistemi operativi desktop. Si tratta solo dell’ultima di una serie di novità che hanno progressivamente migliorato le funzionalità delle Community.

Ad esempio, con uno degli aggiornamenti precedenti, gli amministratori hanno ottenuto la possibilità di scegliere quali gruppi includere nella loro Community, un altro prezioso strumento di moderazione. Inoltre, proprio negli ultimi giorni sono state aggiunte nuove opzioni per la gestione degli annunci, permettendo di indirizzarli in modo selettivo solo ad alcuni sottogruppi.

WhatsApp sta puntando molto sulle Community come strumento per rendere l’esperienza di chat più simile ai social network, conquistando nuove fette di utenti, soprattutto più giovani. Per questo gli sviluppatori stanno lavorando per affinarne le funzionalità e renderle sempre più competitive rispetto ad altre app di messaggistica e social.

Le novità in arrivo sull’app Android sembrano andare proprio in questa direzione: hanno infatti l’obiettivo di fornire agli amministratori quel controllo in più che serve quando si gestiscono gruppi numerosi. Sarà interessante vedere quali altre funzionalità verranno introdotte in futuro per migliorare l’esperienza delle Community.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.18.20 beta la trovate qui.

