Nuovi indizi individuati nel codice dell’app Google Play Store suggeriscono che sono in arrivo alcuni miglioramenti e una novità.

Secondo quanto riportato nel canale Telegram Gappsmodflags, Google ha iniziato a lavorare su quattro novità che dovrebbero in futuro migliorare l’esperienza di utilizzo del Play Store.

Stando a quanto riferito in futuro il Play Store informerà l’utente delle app che non apre da molto tempo, un’opzione che probabilmente potrà essere disattivata.

Altri cambiamenti in cantiere riguardano la voce “contatto sviluppatore” che diventerà “Supporto app”, inoltre ci saranno miglioramenti per la pagina in cui gli utenti possono segnalare un’app sospetta.

Google migliorerà l’installazione delle app tramite Play Store

La novità principale riguarda l’installazione delle app dal Play Store. Attualmente è ad esempio possibile installare le app su Google TV o Google Pixel Watch dallo smartphone, ma in futuro si potrà fare anche il contrario, nonché disinstallare da remoto le app da altri dispositivi.

Questo potrà essere fatto tramite la sezione per gestire e app installate, a patto che i dispositivi siano sincronizzati con il medesimo account Google.

Al momento non sappiamo quando queste novità diventeranno disponibili, soprattutto perché attualmente sono alle fasi iniziali dello sviluppo, quindi molte cose possono ancora cambiare.

