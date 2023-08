HONOR sarà tra i protagonisti della nuova edizione dell’IFA di Berlino. In occasione dell’apertura della fiera tedesca dedicata al mondo della tecnologia, l’azienda terrà un keynote in cui anticiperà le novità in arrivo per il mercato globale nel corso dei prossimi mesi. L’evento in questione potrà essere seguire in diretta streaming e già dal titolo, UNFOLD TOMORROW, anticipa quello che sarà il focus della presentazione. Vediamo come seguire il nuovo evento HONOR che apre ufficialmente l’IFA di Berlino.

È tutto pronto per il keynote di HONOR all’IFA 2023

Il nuovo evento UNFOLD TOMORROW è in programma il 1° settembre alle 10 del mattino e sarà uno dei keynote di apertura della nuova edizione dell’IFA di Berlino. Tutti gli appassionati avranno la possibilità di seguire la presentazione direttamente online, grazie a una diretta streaming.

Per seguire l’evento sarà possibile fare riferimento direttamente al:

Il focus dell’evento, come lascia intendere anche il nome dato da HONOR al keynote, sarà il lancio globale di HONOR Magic V2, la nuova generazione dello smartphone pieghevole dell’azienda. Lo smartphone è pronto a conquistare il mercato europeo e proverà a sfruttare al meglio la vetrina di IFA per fare un debutto in grande stile.

Nel corso del keynote, però, HONOR potrebbe fare anche altri annunci, con nuovi smartphone e altri prodotti hardware pronti ad arrivare in Europa per rinnovare la gamma del brand, sempre più interessato alla possibilità di crescita sul mercato globale. Tutte le risposte arriveranno domani 1° settembre, a partire dalle 10.

