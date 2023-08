AAWireless è uno dei più famosi dongle in grado di rendere l’esperienza di infotainment Android Auto wireless sulle vetture che non sono dotate di questa funzionalità, questo tipo di dispositivi sta prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, visto che diverse auto permettono l’utilizzo di Android Auto e Apple CarPlay solo in modalità cablata.

L’utilizzo delle due soluzioni software proposte dalle aziende in modalità wireless però, comporta diversi vantaggi rispetto alla loro fruizione tramite cavo, motivo per cui sempre più utenti si orientano verso soluzioni di questo tipo. Sul mercato esistono svariati modelli di dongle, ma quasi nessuno offre il supporto sia per Android Auto che per Apple CarPlay contemporaneamente: AAWireless ha deciso di aggiungere il supporto per Apple CarPlay wireless (insieme ad Android Auto wireless) attraverso una nuova beta.

AAWireless v3.0.0 beta aggiunge il supporto per Apple CarPlay wireless

Rispetto ad altri modelli dal funzionamento analogo, il dongle AAWireless è in grado di ricevere aggiornamenti del firmware, cosa che teoricamente lo rende più longevo e al passo con i tempi rispetto ad altre soluzioni; nelle ultime ore l’azienda sta iniziando a lanciare la versione firmware 3.0.0, che potrebbe rappresentare il più grande aggiornamento della piattaforma fino a questo momento.

AAWireless ha dunque deciso di offrire ai propri utenti anche il supporto per Apple CarPlay in modalità wireless grazie all’ultimo aggiornamento che, per il momento, è disponibile per un ristretto numero di utenti in versione beta; il completamento dell’intero processo di implementazione potrebbe richiedere del tempo e l’azienda si premura di sottolineare l’attuale natura beta del software: gli utenti potrebbero dunque incorrere in diversi bug e malfunzionamenti come difficoltà con l’audio che potrebbe essere “instabile” su alcuni veicoli, i comandi al volante potrebbero non funzionare in alcune auto, o ancora potrebbero manifestarsi problemi durante il primo accoppiamento e la configurazione iniziale.

Attualmente non è disponibile un’applicazione ufficiale per iOS, motivo per cui gli utenti interessati a testare la nuova versione firmware dovranno eseguire la configurazione iniziale con l’ausilio di uno smartphone Android, il dispositivo dovrà essere aggiornato alla versione del firmware 3.0.0 e dovrà riportare il codice “cs317” sul retro, a indicazione del fatto che si tratta di un modello di seconda generazione (tutti i dongle venduti in seguito alla campagna iniziale su Indiegogo dovrebbero essere idonei).

Nonostante l’attuale assenza di un’app per iOS, che verrà quasi certamente sviluppata a tempo debito, gli utenti della mela avranno comunque modo di accedere ad alcune impostazioni attraverso un apposito sito web che l’azienda sta preparando. Non ci resta che attendere per vedere come evolverà la situazione e per scoprire se AAWireless diventerà col tempo la soluzione più adatta per gli utenti Apple.

