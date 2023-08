Motorola sembra pronta a lanciare un nuovo smartphone, poiché sono da poco trapelate delle immagini di Motorola Edge 2023.

Secondo i render pubblicati da Pricebaba, l’aspetto generale di Motorola Edge 2023 è abbastanza simile a quello di Motorola Edge 40. Si notano i bordi curvi e sembra esserci uno scanner di impronte digitali sotto il display.

Sul retro svetta un modulo che ospita un sistema a doppia fotocamera con due flash LED. La dicitura sfocata presente nel modulo della fotocamera suggerisce che il sensore principale è da 50 megapixel.

Il pannello posteriore di questo smartphone sembra avere una struttura simile alla pelle, mentre il lato destro ospita il bilanciere del volume e il pulsante di accensione.

Motorola Edge 2023 potrebbe essere come Motorola Edge 40

I dettagli tecnici di Motorola Edge 2023 non sono ancora noti, tuttavia Motorola Edge+ 2023 è disponibile come Motorola Edge 40 Pro in Europa e Moto X40 in Cina, pertanto è possibile Motorola Edge 2023 possa essere una versione rinominata, oppure ottimizzata, di Motorola Edge 40.

Motorola Edge 40 è dotato di un display P-OLED Full HD+ da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e scanner di impronte digitali sotto lo schermo. Il dispositivo è animato dal chipset Dimensity 8020 abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione in India ed è alimentato da una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 68 W e supporto per la ricarica wireless da 15 W.

Il pannello posteriore di Motorola Edge 40 include una fotocamera principale da 50 megapixel con supporto OIS e un obiettivo ultra grandangolare da 13 megapixel, mentre frontalmente è presente una fotocamera selfie da 32 megapixel. Questo smartphone viene fornito con Android 13 e l’interfaccia utente My UX.

