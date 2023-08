Dopo essere arrivata sui browser Google Chrome e Safari, la nuova esperienza di Bing basata sull’intelligenza artificiale è ora disponibile anche su Microsoft Launcher. Questa novità permette agli utenti di accedere al chatbot di Microsoft al di fuori del browser Microsoft Edge.

L’esperienza di Bing Chat in Microsoft Launcher è la stessa offerta dalle app mobili Edge e Bing, con la possibilità di selezionare uno dei tre stili di conversazione e utilizzare la voce invece della digitazione. Anche l’interfaccia utente è la stessa presente nelle app mobili Bing ed Edge.

Bing AI è stato integrato nell’ultima versione beta di Microsoft Launcher insieme a un nuovo widget per la ricerca Bing.

Microsoft Launcher beta accoglie Bing AI, ma gli utenti Surface Duo devono pazientare

Sebbene Bing Chat in Microsoft Launcher sia supportato praticamente su tutti gli smartphone che eseguono almeno Android 8 Oreo, gli utenti di Microsoft Surface Duo dovranno aspettare il prossimo aggiornamento di sistema, poiché Microsoft aggiorna questi dispositivi separatamente.

Per ora gli utenti di Surface Duo devono accontentarsi delle app Bing, Edge e Skype per interagire con il chatbot di Microsoft.

Per provare subito questa novità è necessario utilizzare l’ultima versione beta di Microsoft Launcher, tuttavia non aspettatevi un’esperienza al livello di Windows Copilot, almeno per ora.

