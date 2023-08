Il menù delle Impostazioni dei Google Play Services, raggiungibile tramite il percorso Impostazioni -> Google, sta ricevendo nelle ultime ore una riprogettazione grafica che vede l’introduzione di un’interfaccia composta da due schede.

Le impostazioni Google ricevono un nuovo aspetto

Sembra che il colosso di Mountain View abbia deciso di portare una ventata d’aria fresca nelle Impostazioni Google, dotando l’apposita schermata di una nuova veste grafica che, rispetto alla precedente, beneficia dell’introduzione di un’interfaccia a doppia scheda.

Seguendo il classico percorso citato in apertura, si visualizzeranno due schede, Raccomandati e Tutti i servizi: la prima mostra una serie di schede che forniscono una panoramica dell’account dell’utente e di alcune funzionalità disponibili, fra queste possono essere presenti Backup, Condivisione nelle vicinanze, Trova il mio dispositivo, Google Wallet e Gestore delle password.

Google potrebbe aver deciso di adottare questo differente approccio per fare un po’ di ordine nelle Impostazioni, fornendo al contempo una serie di suggerimenti più pertinenti. Per quel che concerne la seconda scheda, essa non subisce cambiamenti rispetto alla modalità di visualizzazione a cui siamo già abituati, qui è possibile trovare Annunci, Compilazione automatica, Backup, Dispositivi e condivisione, Trova il mio dispositivo, Dashboard di gioco, Controllo genitori, Sicurezza personale, Personalizza utilizzando i dati condivisi, Configurazione e ripristino, Impostazioni per le app Google, nonché Notifiche di esposizione al COVID-19.

Un aspetto interessante che potrebbe non saltare subito all’occhio, è l’introduzione del nuovo logo del servizio Trova il mio dispositivo nell’apposita scheda.

La nuova veste grafica delle Impostazioni Google è stata individuata in seguito all’aggiornamento dei Google Play Services alla versione 23.33.14 beta, ma sembra non essere per il momento largamente disponibile, nemmeno sui dispositivi che montano la stessa versione.

Potrebbe interessarti anche: Gmail ora traduce le mail. Novità per Google Foto, Workspace e un’app di sistema