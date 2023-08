Samsung Galaxy S23 è uno degli smartphone più convincenti di questo 2023 grazie a una “congiunzione astrale” che potremmo definire unica: dimensioni compatte (rispetto alla media degli smartphone in circolazione), software aggiornato a lungo (5 anni di patch di sicurezza e 4 di Android) e hardware di fascia alta fra cui il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, non solo un ottimo processore per sua natura ma anche presente in favore degli Exynos. Per questi motivi ogni volta che scende in offerta risulta sempre un ottimo acquisto, come oggi.

Samsung Galaxy S23 sotto i 660 euro è un affare

Samsung Galaxy S23 è uno smartphone maneggevole e leggero, con display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, vetro Gorilla Glass Victus 2 e foro centrale per la fotocamera anteriore. Il suo cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, al cui fianco prendono posto 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta).

Il comparto fotografico è lo stesso di Galaxy S23+ e offre in tutto quattro sensori: sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 12 MP. A disposizione 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C, così come il lettore d’impronte integrato nel display e la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 3900 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 25 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica inversa Wireless PowerShare. Lo smartphone è stato lanciato con Android 13 e One UI 5.1 e, secondo le promesse del produttore, arriverà almeno fino ad Android 17.

Samsung Galaxy S23 ha debuttato in versione 128 GB al prezzo consigliato di 979 euro, ma oggi potete portarvelo a casa a 659,96 euro nella colorazione Cream (con caricabatterie incluso) sfruttando lo sconto Amazon. Si tratta del 33% di sconto nonché di 319€ in valore assoluto.

Acquista Samsung Galaxy S23 in offerta a 659,96€

Nota: il prezzo potrebbe differire dal momento della pubblicazione dell’articolo al momento della lettura. Per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia, seguici sul nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S23