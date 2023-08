I servizi offerti da Google vengono quotidianamente utilizzati da miliardi di persone che ne usufruiscono per gli scopi più svariati, per esempio per accedere a informazioni e contenuti di vario genere. L’azienda è consapevole delle responsabilità che le competono e per questo motivo ha redatto in passato e continua ad aggiornare tutta una serie di termini di servizio, norme sui prodotti, norme per gli sviluppatori e linee guida della community.

Per l’utente finale può non risultare semplice riuscire a stare al passo con tutte le norme riguardanti i servizi Google, per questo il colosso di Mountain View ha annunciato il nuovo Centro per la trasparenza, un hub in cui sono racchiuse tutte le informazioni sulle norme dei prodotti.

Google semplifica l’accesso alle norme dei servizi offerti con il nuovo Centro per la trasparenza

Google non si limita a fornire un unico luogo dove reperire le norme riguardanti i servizi offerti, il nuovo Centro per la trasparenza include una serie di risorse e politiche esistenti, fornendo un facile accesso alle informazioni sulle politiche della società, su come vengono create e applicate.

Di seguito le principali informazioni reperibili nel nuovo Centro per la trasparenza:

Il processo di sviluppo delle politiche

Le politiche per prodotti o servizi

Strumenti di segnalazione e ricorso

Rapporti sulla trasparenza

I principi di Google per la privacy e l’intelligenza artificiale

Con il passare del tempo anche il panorama delle minacce online subisce dei cambiamenti, di conseguenza Google adegua le proprie politiche con lo scopo di prevenire gli abusi sulle proprie piattaforme, i prodotti offerti dall’azienda sono molteplici, motivo per cui le singole norme si adattano ad ogni servizio in maniera differente.

Grazie al nuovo hub gli utenti possono conoscere il processo di sviluppo delle norme, come vengono applicate e visualizzare ciascuna norma per ogni prodotto e servizio ma non solo, sono infatti disponibili anche alcuni fra i principi guida più importanti come per esempio quelli riguardanti l’intelligenza artificiale.

Il nuovo Centro per la trasparenza di Google offre anche un’apposita sezione che fornisce agli utenti i mezzi per segnalare contenuti dannosi e fare ricorso su molti dei servizi offerti, la procedura di ricorso mira a garantire il giusto processo, l’efficienza e la trasparenza per gli utenti che, per qualunque motivo, si oppongono alle decisioni della società.

Lo scopo di Google è dunque quello di offrire agli utenti un nuovo strumento, grazie al quale possono avere un semplice accesso alle informazioni, alle pratiche di moderazione attraverso le piattaforme e ad alcune delle principali pratiche di sicurezza.

