Touch The Notch è un’applicazione che permette di sfruttare l’area intorno al ritaglio della fotocamera frontale trasformando il foro in un pulsante di scelta rapida per eseguire una varietà di azioni.

L’app consente di impostare una funzione indipendente per ogni tocco, tocco prolungato, doppio tocco e scorrimento su entrambi i lati.

Touch The Notch permette di sfruttare il foro della fotocamera frontale

Ad esempio è possibile sfruttare il foro della fotocamera per attivare o disattivare la torcia, chiamare rapidamente il contatto preferito, attivare/disattivare l’orientamento automatico o la modalità non disturbare, avviare un’attività automatizzata, riprodurre o mettere in pausa la musica, passare al brano successivo o precedente e molto altro.

Lo sviluppatore fa sapere che quest’app utilizza l’API del servizio di accessibilità Android e i privilegi di accessibilità del sistema di Accessibility Overlay per posizionare un pulsante invisibile attorno e sotto il ritaglio della fotocamera anteriore da utilizzare come scorciatoia per le attività selezionate dall’utente, inoltre dichiara che nessun dato viene raccolto da questo servizio.

Touch The Notch è disponibile per Android gratuitamente per un breve periodo di prova, dopodiché è necessario acquistarla al prezzo di 1,09 euro.

A seguire trovate il video dimostrativo e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è richiesto Android 10 o versioni successive. A giudicare dalle recensioni nel Play Store l’app merita una prova.

