Un nuovo aggiornamento dell’app Spotify per Android sembra aver introdotto un bug critico, in quanto sta impedendo l’avvio dell’app. Secondo le segnalazioni non sempre appare un avviso di arresto anomalo.

Secondo i rapporti su X, Reddit e altre piattaforme, il problema sembra interessare principalmente la versione beta dell’app, quindi la maggior parte degli utenti non dovrebbe essere coinvolta.

L’app Spotify non si avvia? Ecco una rapida soluzione

Se state utilizzando la versione beta dell’app e riscontrate questo problema, la soluzione è di abbandonare il programma beta di Spotify, quindi disinstallare l’app, attendere qualche minuto e installarla nuovamente.

Un peccato, visto che l’app l’ultima versione dell’app funziona perfettamente in background su Android Auto ed è in grado di sincronizzare le ultime canzoni ascoltate da altri dispositivi. Si spera che Spotify rilascerà quanto prima un aggiornamento per risolvere questo problema critico.

Recentemente Spotify ha rincarato i prezzi degli abbonamenti in Italia e la concorrenza sta già approfittando del momento. TikTok Music sta arrivando in più Paesi e il servizio ha nel mirino Spotify e Apple Music.

Potrebbe interessarti: Spotify migliora le sessioni di gruppo con i controlli del volume condivisi