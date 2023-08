Torniamo ad occuparci di Shortwave, un nuovo interessante prodotto che è stato annunciato lo scorso anno e che adesso è finalmente pronto per il suo esordio ufficiale.

Definito “il successore spirituale di Inbox”, Shortwave è un’applicazione che è stata studiata per rendere più semplice e piacevole agli utenti Gmail la gestione della propria casella di posta elettronica, mettendo fine a quella sensazione di confusione provata all’apertura del client a causa dei tanti messaggi da leggere e organizzare.

Shortwave è disponibile per tutti

Dopo essere stata provata con una ristretta cerchia di utenti, l’app Shortwave per Android è finalmente disponibile per tutti sul Google Play Store, anche se al momento sembra un’app Web.

L’obiettivo degli sviluppatori è mettere a disposizione degli utenti una soluzione che sia in grado di consentire loro di lavorare in modo più intelligente e veloce con una casella di posta efficiente, appositamente progettata per i professionisti.

Tra le principali funzionalità di Shortwave troviamo le seguenti:

la possibilità di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per risparmiare tempo

un sistema di raggruppamento automatico e intelligente dei messaggi email

la possibilità di stabilite in quali fasce orarie ricevere le email

vari strumenti per organizzare la casella di posta (la possibilità di contrassegnare interi pacchetti di email, la possibilità di posticipare le email per gestirle dopo e la possibilità di fissare in alto i messaggi più importanti)

un comodo sistema per bloccare i mittenti indesiderati

la possibilità di gestire e personalizzare le notifiche push

un sistema di etichettatura smart delle email (che vengono classificate automaticamente)

un comodo motore di ricerca interno

un traduttore per le email in inglese

la possibilità di creare e gestire i preferiti

la personalizzazione dell’interfaccia con i temi

la sincronizzazione con Gmail

la possibilità di annullare i messaggi inviati

il supporto a più account (e il passaggio dall’uno all’altro con un tocco)

L’app Shortwave per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

L’applicazione è disponibile gratuitamente ma con alcune limitazioni, che possono essere eliminate pagando un abbonamento con un canone di 9 dollari al mese.