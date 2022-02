Si chiama Shortwave ed è una nuova soluzione studiata appositamente per rendere più semplice e piacevole agli utenti Gmail la gestione della propria casella di posta elettronica, trasformando in un lontano ricordo quella sensazione di confusione provata all’apertura del client a causa dei tanti messaggi da leggere e organizzare.

In pratica, alla base di Shortwave vi è l’obiettivo di aiutare gli utenti ad inviare email in modo più intelligente e veloce, così da poter essere più produttivi, il tutto con un’esperienza nel complesso più piacevole.

Shortwave probabilmente sarà una soluzione accolta con grande favore da chi è solito aprire il proprio client email e trovarsi letteralmente “sommerso” da messaggi di ogni genere, provando una sensazione di confusione.

Come funziona Shortwave e cosa offre

Nonostante le tante funzionalità studiate dal team di Gmail per rendere sempre più smart la gestione della propria casella di posta elettronica, chi riceve quotidianamente tante email, soprattutto in ambito lavorativo, può trovare delle difficoltà nella loro gestione e Shortwave prova a dare una mano a capire subito per esempio quali sono le email urgenti o quelle che attendono ancora una risposta.

Ciò è possibile grazie ad una riprogettazione dell’email da zero, in modo che gli utenti possano mantenere la concentrazione sui contenuti davvero importanti e avere il pieno controllo della propria casella di posta elettronica.

Tra le funzioni di Shortwave vi sono la possibilità di visualizzare i messaggi urgenti nella parte alta del client con un clic, mettere ordine ai thread (incluse le etichette), un sistema che raggruppa automaticamente le email correlate e consente di agire su di esse contemporaneamente, un’interfaccia più chiara per le discussioni.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare Shortwave, potete farlo andando sul sito ufficiale (che trovate seguendo questo link), ove potrete effettuare il login con il vostro account Google o scaricare il client desktop per computer Windows o Mac.